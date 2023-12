Henrik Vibskov, 'koning van chaos', is al tientallen jaren een begrip in de mode-industrie. Hij is niet bang om te experimenteren met kleur en vorm, waardoor hij een bijzonder creatieve figuur in de mode is. In deze video leren we hem beter kennen. Krijg een kijkje in het brein van de Deense ontwerper en kunstenaar.

Eigendom: Louisiana Channel