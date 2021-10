Video: Henrik Vibskov toont eerste 3D-geweven jas op catwalk

Het merk Henrik Vibskov zet de laatste jaren in op een verduurzaming van zijn collectie en inmiddels is 90 procent van alle gebruikte stoffen gecertifieerd en duurzaam. Henrik Vibskov is daarmee tevens een voorloper in de branche. Het ontwerpteam van Henrik Vibskov en het creatieve team van het Nederlandse EE Exclusives hebben de handen ineen geslagen met als doel om samen de allereerste 3D geweven jas te presenteren op de catwalk. In augustus was het eindelijk zover: de 3D Lab Coat was zowel ‘opener’ als ‘afsluiter’ van Vibskov’s SS21 show tijdens Copenhagen Fashion Week.

Video: Henrik Vibskov via YouTube

Beeld: Via EE Labels