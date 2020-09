Video: Her...

Dertig seconden. Dat is de tijd waarin de Hermès getoond wordt op het YouTube-kanaal van het Franse merk. In de herencollectie FW2020 zien we vakmanschap gecombineerd met technisch karakter, voeringen als details, contrasten, en meer. Bekijk hieronder de video om een volledig beeld te krijgen.

Bron en beeld: Hermès via YouTube