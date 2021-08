Video: Het belang van activisme voor een merk

In het huidige sociaal-politieke klimaat is de vraag van klanten naar purpose-driven merken groter dan ooit. Het lijkt erop dat het niet langer volstaat om ‘alleen voor het geld’ te gaan. Samen met gastheer Ron Simpson, nodigde Filling Pieces een mix van purpose-driven merken en merkspecialisten uit, waaronder W. Green Agency oprichter & creatief directeur Willa Stoutenbeek, Omroep Zwart mede-oprichter Gianni Grot, en Lack of Guidance mede-oprichter Akaar Amin om de dynamiek te bespreken van wat het betekent om een purpose-driven merk te zijn vandaag en in de toekomst.

Video: Filling Pieces via YouTube