Video: Het geheel onverwachte mode-item: Crocs

Crocs, veel mensen vinden er maar niets aan. In 2008 ging het erg slecht met het bedrijf, en zakte de aandelen van 69 dollar per aandeel naar 1 dollar per aandeel in een jaar tijd. Maar tien jaar later zou Crocs 700 miljoen schoenen wereldwijd verkopen. De klompen waren onlangs zelfs te zien tijdens luxe modeshows. Beroemdheden zoals Justin Bieber, Ariane Grande en Post Malone zijn fan. Het merk is zeer populair onder Gen Z. Limited-edition Crocs verkopen voor wel duizend dollar op de tweedehands-markt. Zijn Crocs een collectors item geworden?

