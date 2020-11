Video: Het Nederlandse Nationale Ballet x Iris van Herpen

Dans ontmoet mode, dat is wat deze video precies weergeeft. In deze korte film ‘Biomimicry’ van ontwerpster Iris van Herpen en Young Creative Associate Juanjo Arqués van Het Nationale Ballet kun je zien hoe danseres Jingjing Mao haar magie doet! Deze film onderzoekt de symbiotische relatie tussen mode en dans en de metamorfe kracht waarmee deze twee met elkaar verweven zijn. Jingjing Mao golft in sierlijke figuren die haar talloze bewegingen weerspiegelen.

Video: Nationale Opera & Ballet via YouTube