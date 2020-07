Video: Het succes van een wederverkoop-platform

StockX is een online marktplaats voor luxe sneakers, handtassen en kleding zoals Retro Jordans, een matte Hermes Birkin Himalaya-krokodillentas of een Rolex Oyster Perpetual-horloge. Je kunt zelfs extreem zeldzame Pokemon-kaarten vinden, zoals een Charizard-Holo 1999 basisset 1e editie. In november 2018 verkocht StockX zijn duurste item ooit: een Louis Vuitton x Supreme Malle Courier Trunk van 70.000 dollar. In juni 2019 bereikte het in Detroit gevestigde bedrijf naar verluidt een waardering van 1 miljard dollar. In een half decennium ging StockX van een eenvoudige prijsgids voor sneakers naar een wederverkoop imperium en het heeft zijn zinnen gezet op het verstoren van de winkelmarkt. In deze Engelstalige video van CNBC Make It leer je hier meer over.

Bron: CNBC Make It. via YouTube