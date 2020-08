De kleding uit de film 'Clueless', bijna iedereen kent het wel. En dan met name het geel geruite pakje van 'Cher Horowitz' is onlosmakelijk verbonden aan de film uit 1995. Maar wat blijkt, dit setje had bijna niet in de film gekomen. Alicia Silverstone, de vrouw die de rol van Cher Horowitz vertolkte, vertelt in deze Engelstalige video van Vogue het verhaal.

Beeld en video: Vogue via YouTube