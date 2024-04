Video: Het verhaal achter John Galliano’s virale Maison Margiela show

In deze video gaan mode-experts, inclusief de creatief directeur zelf, in op de 2024 Artisanal Collection show van John Galliano voor Maison Margiela. De haute couture show tijdens de laatste dag van Paris haalde op sociale media veel interactie. Met name de ‘Glass Skin’ (ofwel, porcelain doll make up) van make upartiest en zakenvrouw Pat McGrath is op meerdere sociale media kanalen door diverse influencers nagedaan. Meerdere modeliefhebbers online lieten weten hun liefde voor mode' weer teruggevonden te hebben. Nederlands nieuwsplatform RTL liet weten dat Galliano Maison Margiela "weer op de kaart" had gezet. Kortom: de show zorgde voor hét modemoment van 2024. Beluister hier wat de show zo bijzonder maakt.

