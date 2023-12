Video: Hoe Afrikaanse mode de wereld verovert [Engels]

Afrikaanse mode zit in de lift. Denk aan grootschalige mode-evenementen zoals Dakar Fashion Week, Lagos Fashion Week, maar ook aan de modeweken in Europa waar steeds meer ontwerpers uit Afrika of met Afrikaanse roots hun creaties mogen laten zien. Dit is zeker niet altijd zo geweest. In deze documentaire wordt er teruggekeken en vooruitgeblikt op de mode en haar relatie met Afrika. Van street style tot haute couture, Afrikaanse ontwerpers staan bekend om het combineren van avant-gardistische ontwerpen met een rijke traditie van textieltechnieken. Duurzaamheid en sociaal verantwoordelijk handelen zijn ook kenmerkende eigenschappen uit het continent. In deze documentaire geven acht ontwerpers inzicht in hun creaties van morgen.

Eigendom: DW Documentary