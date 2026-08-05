Video: Hoe AI de tweedehands retailmarkt bij Goodwill verandert

Goodwill verwerkt jaarlijks meer dan 4,4 miljard pond aan donaties. Het merendeel hiervan wordt schoongemaakt, geprijsd en verkocht via het uitgebreide netwerk van winkels. Voor veel resellers is het ontdekken en doorverkopen van waardevolle vondsten bij Goodwill een beproefde methode voor aanzienlijke financiële winst.

Goodwill maakt echter steeds vaker gebruik van AI-gedreven listingtools om waardevolle items online te identificeren en te verkopen, nog voordat ze de winkelvloer bereiken. Deze technologische verschuiving zet de thrifting-community en de bedrijven die gebouwd zijn op het ontdekken van verborgen schatten onder druk.

Een kijkje achter de schermen onthult de complexe sorteerprocessen die Goodwill jaarlijks voor miljoenen items gebruikt, evenals de ervaringen van resellers die concurreren om de resterende voorraad. Sommige van deze professionals verdienen een inkomen van zes cijfers door vintage kleding per pond in te kopen. Anderen zijn overgestapt op live verkoop via platforms zoals Whatnot. Dit platform behaalde in 2025 een omzet van meer dan acht miljard dollar, waarmee het de schaal van Goodwill Industries zelf evenaart.