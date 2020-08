Video: Hoe de Black Lives Matter-beweging de Italiaanse mode-industrie verandert

De Italiaans-Haïtiaanse ontwerper Stella Jean ging met Imran Amed zitten om een beeld te schetsen van hoe mode een betere etnische gelijkheid kan bereiken voor zwarte professionals in de mode. In dit 55 minuten durende gesprek bespreken de twee hoe de Black Lives Matter-beweging verandering in de mode-industrie in hun landen heeft veroorzaakt. Jean vertelt over haar ervaringen met racisme in haar thuisland Italië en wat de Italiaanse mode moet veranderen.

Bron: The Business of Fashion via YouTube