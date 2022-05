Het kopen van tweedehandskleding lijkt een duurzame manier om de overproductie en vervuiling binnen de mode-industrie tegen te gaan. Het is iets waar veel mensen aan meedoen door kleding via online platforms zoals Vinted te kopen of verkopen. Maar hoe duurzaam is het nou écht om tweedehandskleding te (ver)kopen? In deze video wordt het uitgelegd.

Eigendom: Rtl Nieuws