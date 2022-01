De Fjällräven Kånken rugzak werd in 1970 ontworpen voor Zweedse schoolkinderen, maar is sindsdien uitgegroeid tot een populair accessoire van A-list beroemdheden tot tieners. Fjällräven betekent poolvos, en dat is de basis van de iconische patch die op elke Kånken-rugzak te vinden is. Kånken betekent "dragen". Bekijk hier hoe de eenvoudige Kånken-rugzak van Fjällräven een mode-icoon werd.

Video: CNBC Make It via Youtube