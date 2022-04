Video: Hoe kan de metaverse de modewereld veranderen?

Wie koopt kleding die niet bestaat? En hoeveel zou men ervoor betalen? Volgens ondernemers in de wereld van online kleding, gaat virtuele mode in de toekomst een belangrijke rol spelen in onze samenleving. Hoe zal de vervaagde scheidslijn tussen de virtuele en fysieke wereld ons idee van wat ´echt´ is veranderen? En wat betekent dit voor de mode-industrie? Imran Amed, de oprichter en CEO van digitaal modeplatform The Business of Fashion, onderzoekt waarom de metaverse wordt gezien als de volgende goudmijn voor de mode-industrie. Bekijk de video hieronder.

Eigendom: The Business of Fashion, QuickTake Originals