Video: Hoe Kanye West het Yeezy-imperium opbouwde

In 2009 startte Kany West zijn samenwerking met Nike en ontwierp hij voor het eerst sneakers. Met een prijs van boven de 200 dollar werden de schoenen in kleine opgaven gereleased en waren direct uitverkocht. Die schoenen worden nu verkocht voor duizenden dollars. Het succes van deze schoenen zette West op de kaart. Jarenlang werden zijn ontwerpen belachelijk gemaakt, maar een deel van die opwinding veranderde in scepsis. Sommige Yeezy-modellen kosten veel minder op de resale markt dan een paar jaar geleden. En de prijs op de resale markt is juist een teken van de invloed van een product. Alles hierover zie je in deze Engelstalige video.

Bron:CNBC Make It. via YouTube