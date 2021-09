NIGO® is een van de meest invloedrijke personen in de mode ooit. Van Bape tot Human Made en zijn uitstapjes in muziek en design, er zijn er niet veel die daarmee te vergelijken zijn. In deze video kijkt The Casual naar enkele van de bijdragen die NIGO® heeft geleverd aan de straatcultuur buiten zijn ondernemingen in Bape en hoe het de straatmode heeft veranderd zoals wij die kennen.

Video: The Casual via YouTube