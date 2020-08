Video: Hoe Prada van nylon een luxe stof maakte

Voor de esthetische evolutie van Prada koos het merk voor nylon als vorm van expressie. Een synthetische vezel die een functionele, resistente, glanzende en tactiele stof vormt, en ontleend is aan de wereld van werkkleding. De stof is getransformeerd door Miuccia Prada tot het bekendste symbool van haar subversieve benadering van verfijning. Sinds de jaren tachtig heeft Prada een iconische collectie nylon handtassen die de wereld ertoe gebracht de belangrijkste modetrends te heroverwegen. Tien jaar later introduceerde Prada nylon in de collecties voor heren en dames, waardoor het een van de meest herkenbare codes van het merk is. Tegenwoordig vertegenwoordigt nylon een basisprincipe van het merk en wordt het gecombineerd met materialen zoals saffianoleer.

Bron: The Fashion Archive via YouTube