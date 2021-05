Video: Hoe Putman fitnessmerk Mirror voor een half miljard verkocht aan Lululemon

Bron: CNBC Make It via YouTube

Maak kennis met Brynn Putnam. De CEO en oprichter heeft 3 miljoen dollar (omgerekend 2,5 miljoen euro) aan durfkapitaal veiliggesteld om haar op technologie gebaseerde fitnessbedrijf Mirror te financieren op dezelfde dag dat ze beviel van haar zoon. In de zomer van 2020 verkocht Putnam Mirror voor 500 miljoen dollar (omgerekend 412 miljoen euro) aan Lululemon. De pandemie is goed geweest voor haar bedrijfsleven. Mirror-advertenties werden in de metro van New York gepleisterd, werden uitgezonden op tv en verstopten sociale mediakanalen. Maar een bedrijf verkopen voor een half miljard dollar is maar een klein deel van haar verhaal en eerlijk gezegd niet eens het meest interessante…

