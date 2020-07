Video: Hoe te communiceren met Gen Z

In deze Engelstalige video van Business of Fashion bespreken Afterpay mede-oprichter Nick Molnar en Merve Manastir, mede-oprichter van Manu Atelier, hoe je het best kunt communiceren met Gen Z-consumenten en delen zij hun unieke persoonlijke ervaringen als ondernemer. De belangrijkste eigenschappen die dat soort consument typeren komen langs, zoals bijvoorbeeld hun voorkeur voor merken waarmee zij een emotionele band hebben, maar ook hun aversie tegen traditioneel gevestigde statussymbolen. Ook de evolutie van hoe er tegenwoordig gecommuniceerd wordt met consumenten en dan vooral de evolutie van social media wordt aangehaald, en meer.

Bron: The Business of Fashion via YouTube