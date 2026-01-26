Video: Hoe Willa Bennett Cosmopolitan en Seventeen opnieuw richt op Gen Z
Willa Bennett, hoofdredactrice van Cosmopolitan en Seventeen, leidt de vernieuwing van deze twee gevestigde mediamerken voor een social-first, door creators gedreven tijdperk.
Voorafgaand aan deze invloedrijke functie bouwde Willa een indrukwekkende carrière op bij Bustle Digital Group, GQ en Highsnobiety. Ze groeide op in Los Angeles, volgde een opleiding tot ballerina en studeerde journalistiek aan Sarah Lawrence. Haar professionele reis staat in het teken van de herdefiniëring van de verslaggeving over jeugdcultuur, met een focus op het aanscherpen van een visie, smaak en autoriteit, in plaats van het simpelweg najagen van elke trend.
In deze aflevering van The BoF Podcast bespreekt Willa met Imran Amed de verwachtingen van een jong publiek ten aanzien van media en waarom curatie belangrijker is dan ooit. Ze onderzoeken haar strategische herpositionering van Cosmo en Seventeen voor de volgende generatie, zowel op creatief, cultureel als commercieel vlak.
