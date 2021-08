Video: Hoe Yeezy Gap zou kunnen redden

De aankomende Yeezy-lijn van Gap met rapper Kanye West zal in de herfst van 2021 in de winkels liggen. De samenwerking met kleding voor mannen, vrouwen en kinderen kan in 2022 een omzetstijging van bijna 1 miljard dollar opleveren, aldus een analist van Wells Fargo. Gap zet in op de invloed van West om het merk, dat moeite heeft om relevant te blijven in een wereld van snelle mode en hypebeasts, nieuw leven in te blazen. Als de vraag naar het blauwe pufferjack van 200 dollar, het eerste item dat zal worden uitgebracht, een indicatie is van hoe de samenwerking zal presteren, kan Kanye West Gap redden in zijn streven om de mainstream mode over te nemen.

Video: CNBC Make It via YouTube