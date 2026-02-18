Video: Hoogtepunten van de SS26-modeshows

Hoewel het nieuwe jaar net is begonnen, richt de modewereld zich al volledig op het komende voorjaarsseizoen. De modeshows van september en oktober waren bijzonder opmerkelijk en bepalend voor de industrie. Dit volgde op een periode van aanzienlijke interne verschuivingen en spraakmakende benoemingen. Uiteindelijk resulteerde dit in een ongekend aantal van vijftien ontwerpersdebuten in de belangrijkste modesteden. Dit grote aantal nieuwe creatieve visies luidt een nieuw tijdperk in voor diverse gevestigde modehuizen en de opkomst van veelbelovend nieuw talent.

Het Lente/Zomer 2025-seizoen was dan ook een langverwachte graadmeter voor de koers van de industrie. Belangrijke thema's kwamen naar voren, een mix van nostalgie, toekomstgerichte duurzame praktijken en innovatieve textieltechnologie. De collecties boden een compleet overzicht van wat de komende maanden de winkelvloeren en het straatbeeld zal domineren. Dit varieerde van de vernieuwde benadering van tailoring in Milaan tot de avant-gardistische silhouetten die Parijs kenmerkten. Vooral de debuterende ontwerpers brachten een nieuwe energie. Ze doorbraken vaak traditionele normen en introduceerden diverse perspectieven die aansloegen bij een breder, hedendaags publiek.