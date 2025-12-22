Video: Hoogtepunten van de volledige Tony Ward haute couture Herfst/Winter 2025/26 show
Beleef de Tony Ward Haute Couture Herfst/Winter 2025/26 show tijdens de Paris Haute Couture Week. De show presenteert de nieuwste couturecollectie van de Libanese ontwerper. Meticuleus vakmanschap, sculpturale silhouetten en luxueuze stoffen komen samen in een onvergetelijk artistiek geheel.
Modellen tonen perfect gesneden jurken, weelderige versieringen en elegante avondkleding. Deze weerspiegelen Tony Wards kenmerkende mix van architecturale precisie en expressief design. Van rijke texturen tot gedurfde details, elke look belichaamt een moderne visie op haute couture.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
