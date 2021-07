House of Gucci is geïnspireerd op het verhaal van het familie-imperium achter het Italiaanse modehuis Gucci. In drie decennia van liefde, verraad, decadentie, wraak en uiteindelijk moord, zien we wat een naam betekent, wat het waard is, en hoe ver een familie zal gaan voor controle, aldus MGM op haar YouTube-kanaal. Bekijk hieronder de trailer.

Video en beeld: MGM via YouTube