Video: Hudson Williams opent DSquared2 AW26-27 show
Voor de herfst-winter 2026-27 collectie opent Dsquared2 de show met de Canadese acteur Hudson Williams, bekend van zijn rol als professioneel ijshockeyspeler in de televisieserie ‘Heated Rivalry’.
De collectie bevat looks geïnspireerd op het thema ‘hot as ice’, waaronder een reeks vakantiegangers in uitdagend schoeisel. De looks worden gecompleteerd met pufferjacks gesneden als jurken, enorme parka's en oversized hoeden van imitatiebont.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
