In elegante zwart-wit filmt documentairemaker Loïc Prigent het doorpassen van de AW20/21 haute couture-collectie van Chanel. Hij spreekt met medewerkers in het atelier en weet de momenten van stress, aanpassingen, uitwisselingen en applaus vast te leggen. Deze video is de eerste aflevering van een serie van drie, opgenomen voor het modehuis.