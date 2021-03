Video: In ...

In deze video van Fashionclash, wordt in gesprek gegaan met Branko Popovic, Laurens Hamacher en Nawie Kuiper. Ze bespreken deze bijzondere (digitale) editie van het Fashionclash festival, zo vertellen ze onder andere dat meer dan ooit, er nu ruimte is voor het verhaal van de ontwerper achter de creaties. Bekijk hieronder het gehele interview.

Beeld en video: Fashionclash via YouTube