In de onderstaande video praat de jonge ondernemer Niek Koedam, oprichter van herenkledingmerk Nølson, over ambitie, investeren en internationale groei. Hoe combineert Koedam stijl en duurzaamheid? Bekijk de onderstaande video, die is opgenomen tijdens de live uitzending van De Ondernemer. De Ondernemer is een platform dat succesvol ondernemerschap stimuleert.

Eigendom: De Ondernemer