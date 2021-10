In deze aflevering van #askthedesigner geeft Flanders District of Creativity het woord aan designer Linde Hermans. Met een eigen ontwerpstudio en tal van projecten die ze in opdracht van bedrijven, steden of organisaties ontwikkelt, is Linde van veel markten thuis. Ze geeft inzicht in haar manier van werken, haar inspiratie en in enkele projecten die ze graag nog zou willen doen.

Video: Flanders District of Creativity via YouTube