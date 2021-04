Beeld en video: The Business of Fashion via YouTube

In deze live video sprak ontwerper Alber Elbaz met Imran Amed van The Business of Fashion over het zoeken naar inspiratie tijdens een lockdown. Zo vertelt Elbaz dat liefde een woord is dat volgens hem teveel gebruik wordt, en dat er meer gefocust moet worden op respect en vertrouwen, daaruit zal liefde voortvloeien. Bekijk de volledige video hieronder.