Modejournalist Veerle Windels heeft jaren in de modewereld gewerkt, en kent die inmiddels van binnen en van buiten. Door haar baan heeft ze veel gereisd en veel van de wereld gezien. Nieuwsgierig zijn is voor haar op zoek gaan naar wat essentie is. Nieuwsgierigheid staat dan ook centraal in dit interview.

Beeld en video: Rik Vera via YouTube