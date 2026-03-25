Video: Inzicht in de B Corp-certificering van Longchamp en de implicaties ervan

Longchamp, het iconische Franse luxehuis, kondigt met trots de B Corp-certificering aan. Deze belangrijke mijlpaal onderstreept de diepgaande en duurzame toewijding van het merk aan duurzame creativiteit. Het is een weerspiegeling van de lang gekoesterde waarden en een toekomstgerichte bedrijfsbenadering.

Deze certificering is een formele erkenning van de uitgebreide langetermijnstrategie die Longchamp in zijn hele bedrijfsvoering heeft verankerd. Volgens Adrien Cassegrain, directeur Transformatie & MVO en direct lid van de oprichtersfamilie, erkent de B Corp-status de toewijding van het merk op basis van drie essentiële pijlers: creatie, samenwerking en betrokkenheid.

De toewijding van Longchamp aan duurzame creatie is geen recent initiatief, maar een kernprincipe dat het merk al 78 jaar leidt. Deze filosofie is diep verweven in de structuur van het bedrijf en beïnvloedt alles, van materiaalinkoop en productontwerp tot productieprocessen en de levensduur van de producten. De certificering bevestigt de historische en voortdurende inspanningen van het merk om de ecologische voetafdruk te minimaliseren en ethische praktijken voorop te stellen. Ook wordt een positieve bijdrage geleverd aan medewerkers, gemeenschappen en klanten.

Het traject naar de B Corp-certificering omvatte een strenge beoordeling van de sociale en milieuprestaties, de verantwoordingsplicht en de transparantie van Longchamp. Door te voldoen aan de hoogste normen van B Lab, sluit Longchamp zich aan bij een wereldwijde gemeenschap van bedrijven die zich inzetten om ondernemen als een kracht voor het goede te gebruiken. Deze prestatie getuigt van de voortdurende inspanning van het merk om winst en doel in evenwicht te brengen. Hierbij wordt de erfenis van kwaliteit en vakmanschap geëvenaard door de verantwoordelijkheid voor de planeet en de samenleving.

Longchamp blijft toegewijd aan het sturen van toekomstige operaties volgens dit duurzame ethos. Het merk beschouwt de B Corp-certificering niet als een eindpunt, maar als een robuust kader voor continue verbetering en grotere transparantie.