Video: Iris van Herpen presenteert collectiefilm in plaats van traditionele catwalkshow

Nederlandse ontwerper Iris van Herpen koos ervoor haar nieuwste couture collectie te presenteren door middel van een film in plaats van een catwalkshow. De SS23 couture collectie kreeg de naam ‘Carte Blanche’ en ‘schetst een beeld van het vrouwenlichaam als middel om vrijheid op te eisen, maar ook als wapen om controle uit te voeren’, aldus het persbericht. De ontwerper schrijft in het bericht dat het een ode is aan de veerkracht van vrouwen wereldwijd en met name de kracht van Iraanse vrouwen die hun lichaam recent hebben gebruikt als strijdmiddel tegen ideologie en gezag’.

Eigendom: Iris van Herpen