Video: Iris van Herpen Sensory Seas haute couture SS20

Iris van Herpen heeft 20 januari de haute couture SS20 collectie Sensory Seas , bestaande uit 21 looks, gepresenteerd in Cirque d’Hiver, Parijs. Voor deze collectie heeft Iris van Herpen zich laten inspireren door de zintuiglijke processen die zich afspelen tussen de complexe samenstelling van het menselijk lichaam, gespiegeld aan de vezelige mariene ecologie van onze oceanen, zo meldde de modeontwerper in een persbericht.

Bron: Iris van Herpen, Sensory Seas, eigendom Iris van Herpen, via YouTube.