Op een locatie een uurtje van Parijs, presenteerde Jacquemus zijn SS21 collectie in het Vexin Français Regional Nature Park. De catwalk loopt tussen de granen door, en de genodigden bevinden zich in het graan naast de catwalk. Bekijk hieronder de video van de Jacquemus SS21 collectie in het weelderige landschap.

Bron: FF via YouTube