Video: Jacquemus viert 15-jarige jubileum met AW24-show op het zonnige Capri

Simon Porte Jacquemus viert het 15-jarig jubileum van zijn gelijknamige Franse merk met een AW24-show in Casa Malaparte, op het eiland Capri. Voor de collectie liet de ontwerper zich inspireren door de New Wave-film 'Contempt', geregisseerd door Jean-Luc Godard. Dit is terug te zien in verschillende knipoogjes naar de productie, vooral in het gebruik van geel, de kleur van een kamerjas gedragen door actrice Brigitte Bardot in de film. De stukken uit de collectie verwijzen naar de stijl van Bardot. Denk minimalistische jurken, tassen in geweven raffia, espadrilles, vloeiende truien en luchtige donkere spijkerbroeken. Bekijk hieronder de AW-24 show van Jacquemus terug.

Eigendom: Jacquemus