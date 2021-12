Video: Jane Birkin: De inspiratie achter de Birkin-bag

In deze video gaat Clever & Chic in op de geschiedenis van de Birkin handtas en de stijl van de vrouw op wie de meest begeerde handtas ter wereld geïnspireerd is. De Birkin handtas is de zuiverste belichaming van de geest van Hermes en voldoet aan de mantra “You dream it up, Hermes makes it happen” van zijn oorsprong. De tas is een naamgenoot, die niet alleen de geest van Hermes weergeeft, maar ook die van de vrouw voor wie hij gemaakt werd: Jane Birkin. Deze video gaat dieper in op de inspiratie die zij gaf en op de geschiedenis van de tas samen met de betekenis van de kunst om te begrijpen waarom Birkin handtassen zo begeerlijk en een prominent statussymbool zijn geworden.

Video: Clever & Chic via Youtube