Video: Jean Paul Gaultier Haute Couture FW26, het 'couture'-debuut van Duran Lantink

Gisteren presenteerde Duran Lantink zijn eerste couturecollectie voor Jean Paul Gaultier als onderdeel van de Parijse Haute Couture Week. Een langverwacht debuut dat de nieuwe fase van het modehuis onder zijn creatieve leiding bevestigt, gestart in de herfst van 2025.

Lantink baseerde zich op de kostuumontwerpen die Gaultier in 1985 creëerde voor choreografe Régine Chopinot. Deze komen in de collectie tot uiting in grafische silhouetten en sculpturale volumes, met uitgesneden stukken en buisvormige structuren die uit het lichaam lijken te groeien. Dit wordt gecombineerd met herkenbare codes van het huis, zoals getailleerd maatwerk en het legendarische korset.

Het voorstel versterkt de kenmerkende upcycling-stijl van Lantink en zijn oneerbiedige interpretatie van het archief. Een oefening in zowel continuïteit als breuk, die de koers bepaalt voor een van de meest unieke huizen op de Parijse kalender.

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