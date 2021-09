De show van Jenneskens vond plaats in een ruime transparante tent op een industrieterrein nabij Amsterdam Sloterdijk, met daarin een witte catwalk omzoomd door strandzand en tropische planten. De collectie voelde ergens vertrouwd, met de voor Jenneskens kenmerkende high-end streetwear in techmaterialen en een gedekte kleurkaart met uitschieters in fuchsiaroze en citroengeel.

Video: Amsterdam Fashion Week via YouTube