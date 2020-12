Voor een samenwerkingsproject met Club in the Cloud, een Amsterdamse club, heeft ontwerper Jessica van Halteren van Mulas Hybrid Haus een pyjama ontwikkeld tijdens een 60 uur durende livestream, welke zowel thuis als op werk en in de club kan worden gedragen. Hoe dat er aan toe ging, zie je in de video hieronder.

Video: Club in the Cloud via Jessica van Halteren