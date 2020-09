De werelden van Jimmy Choo en Timberland komen samen in deze bijzondere samenwerking. Rode loper-glamour meets utilitywear. In de campagne zien we Kristen Noel Crawley en Evan Mock. Bekijk hieronder de video om de eerste modellen te zien van deze collectie. Spoiler: er zijn Swarovski kristallen mee gemoeid. Er zijn drie unisex modellen en een damesmodel verkrijgbaar van de schoenen.

Beeld: Jimmy Choo website

Video: Jimmy Choo via YouTube