Video: Jisoo belichaamt Dior FW20/21-collectie

Jisoo van Blackpink stapt uit een koets in de nieuwe gebreide versie van het iconische Bar-jack en J'Adior-pumps uit de herfst-winter 2020-2021-collectie van Maria Grazia Chiuri en baant zich een weg naar de betovering van een met bloemen gevuld doolhof in deze korte film van L'extreme voor Dazed Korea. Met de slanke, vrouwelijke contouren en moderne veelzijdigheid, heeft het merken een assortiment must-have Bobby-tassen in nieuwe kleuren en afwerkingen, van Dior Oblique-canvas tot verfijnde leerkleuren, verkrijgbaar in de winkels met de collectie in september.

Beeld en video: Christian Dior via YouTube