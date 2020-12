Jisoo, zangeres uit de girlband ‘Blackpink’ is een muze voor Christian Dior. In de video hieronder zie je een paar van haar iconische looks van het Franse modehuis. Denk aan looks en tassen uit de Dior 2021 Cruise-collectie van Maria Grazia Chiuri, en krijg een proefje van de luchtige en speelse sfeer op de set!

Beeld en video: Christian Dior via YouTube