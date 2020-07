Video: Kan fast fashion duurzaam zijn?

Dit panel, georganiseerd door Green Is The New Black (een platform gericht op duurzame consumptie), behandelt uitvoerig de ethische kwesties rondom fast fashion. De video ‘Is Fast Fashion Bad?’ reageert genuanceerd op vragen over het afval dat door fast fashion wordt geproduceerd, op wat het is geweest en wat het nu is. De sprekers praten over de circulaire economie, wat afval precies inhoudt en proberen de vraag te beantwoorden: kan fast fashion duurzaam zijn?

Video: GITNB Extra, YouTube