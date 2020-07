Video: Kat steelt de show in Gucci The Ritual

'Ik besloot de kleding naar de modellencast te laten sturen - de mensen die mijn verhalen al jaren belichamen; individuen die ik in de loop van de tijd juist heb gekozen vanwege hun uniekheid die mijn campagnes tot leven brengen. Ik vroeg ze om het idee dat ze van zichzelf hebben te laten zien, om ermee naar buiten te treden en de poëzie die zij met zich meebrengen vorm te geven. Ik moedigde ze aan om te spelen en te improviseren met hun leven”, aldus Alessandro Michele, die de modellen van Gucci The Ritual-campagne geen script gaf om te volgen voor de campagne. Het resultaat zie je in onderstaande video. De kat verschijnt rond 1:18 in beeld.

Bron en beeld: GUCCI via YouTube