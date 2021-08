Video: Kleren maken de man: een stijlanalyse van American Psycho

In deze video gaat Clever & Chic in op de stijl van Patrick Bateman uit de film American Psycho. Deze film belichaamt duidelijk de stijlvolle gevoeligheden van de jaren ‘80, het decennium van de decadentie, met betrekking tot culturele aspecten, algemene visuals, en mode. In de roman komen veel prestigieuze en gevestigde merken uit de haute couture voor, die hun weg hebben gevonden naar het scherm, zowel visueel als in momenten van het script. Deze analyse zal de haute couture in de film ontleden en verklaren aan de hand van psychoanalytische theorieën om de mentale toestand van Bateman te onderzoeken die in het kostuumontwerp wordt uitgebeeld. Het kanaal zal zich richten op de achtergrond van de meest opmerkelijke modemerken die voorkomen, de culturele context van yuppie-beeldspraak, en zijn stijlinvloeden.

Beeld en video: Clever & Chic via YouTube