Video: Kom alles te weten over Monsieur Dior: Andrée Brossin de Méré

De collectie van Maria Grazia Chiuri voor de prêt-à-portershow van Dior Herfst-Winter 2021-2022 is een eerbetoon aan een van de geheime wapens van Monsieur Dior: Andrée Brossin de Méré, een vrouwelijke illustrator die al zijn prints heeft ontworpen. In deze video van Melinda gaan Triana en Eric Pujalet-Plaà van MAD Paris naar de archieven van Dior om alles te weten te komen over het visionaire talent en over de archiefprints die opnieuw in de collectie zijn opgenomen.

Bron: Christian Dior via YouTube