Maandag 28 september van 16:00-17:00 lanceerden RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en Holland Circular Hotspot een brochure over de circulaire textielindustrie ‘From Linear to Circular in the Textile and Apparel Industries - Let’s make the circular shift together’. De brochure laat Nederlandse voorbeelden zien om aan te tonen dat een circulaire textielindustrie mogelijk en nodig is.

Video: Holland Circular Hotspot