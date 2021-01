Video: Laura Harrier en de Twist van Louis Vuitton

De Amerikaanse actrice en burgerrechtenactiviste Laura Harrier is een voorbeeld van de moderne veelzijdigheid en jeugdige energie van de Twist-tassen van dit seizoen. Louis Vuitton’s Twist, gelanceerd in 2015, is een van de meest herkenbare tassen van het Franse modeuis geworden. Met een kenmerkende LV twist-lock wordt de tijdloze klassieker ieder seizoen opnieuw uitgevonden. Dit voorjaar bieden nieuwe modellen vrouwelijke gevlochten versieringen, een monochrome twist-lock of een grote band van textiel om de karakteristieke vorm op te fleuren. De collectie is verder verrijkt met nieuwe levendige tinten die passen bij zijn gedurfde persoonlijkheid.

Video: Louis Vuitton via YouTube